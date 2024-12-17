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Başarılı sporcu bu sonuçlarla birlikte Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Sakaryalı sporcu aynı zamanda 50 metreserbest stilde Türkiye ikincisi, 50 metresırtüstü stilde Türkiye birincisi ve 100 metre serbest stilde Türkiye ikincisi oldu. Aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonaya damga vuran Sakarya’nın gururu, elde ettiği başarılı tabloyla Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı.

Kerem, 800 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, 200 metreserbest stilde Türkiye şampiyonu ve 400 metreserbest stilde Türkiye 2’ncisi olarak Milli Takım barajını geçti.

10-12 Aralık tarihinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası’na katılan temsilcimiz,Serbest 16-21 yaş kategorisinde6 farklı dalda derece ve şampiyonluklar elde etti.

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