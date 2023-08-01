Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye eğitimleri, farklı etkinliklerle dolu bir haftayı daha geride bıraktı. Birçok etkinliği içerisinde barındıran eğitimlerde sinema ve sanat atölyeleri gençler tarafından ilgi topladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye eğitimleri, farklı alanlarda ve çok yönlü olarak devam ediyor. Gezi programlarından konferans ve söyleşi programlarına kadar birçok etkinliği içerisinde barındıran Genç Atölye eğitimleri, dolu bir haftayı daha geride bıraktı.

Her hafta farklı konu ve konuklarıyla gençlere ilham olan sanat ve sinema atölyeleri, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen Ebru dersi ile devam etti.

Atölye çalışması Songül Ergün koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Atölyede Türk Ebru Sanatı tarihçesi ve uygulama teknikleri konuları ele alındı.

28 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen bir diğer programın konusu ise sinema oldu. Film Karelerinden Hayata Sinema Atölyesi'nde, Türk ve dünya sinemasından önemli örneklerle tarihimizin sinemadaki temsillerine bir bakış sunuldu. Program Enver Gülşen ve konuk olarak katılan Yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.