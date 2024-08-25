Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehre gelen yerli, yabancı yüzlerce öğrenciye ve kurum çalışanlarına Sakarya’nın cennet köşelerini keşfetmeleri için rehberlik ediyor. Son gerçekleştirilen gezide SGK emeklileri ve çalışanları Büyükşehirle Poyrazlar, Acarlar ve Karadeniz sahillerinde keşfe çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turistik noktalarının da ziyaret edildiği geziler yerli ve yabancı birçok öğrenci olmak üzere kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik gerçekleştiriliyor.

Şehir tanıtım gezileri son olarak Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışan ve emekli olanlardan oluşan gruba düzenlendi.

Şehrin kuzey bölgesine doğru gerçekleştirilen gezilerde Poyrazlar Gölü ve doğa harikası Acarlar Longozu ziyaret edildi. Bu ziyaretler sonrası Karasu Yeni Mahalle ve sahil noktaları gezildi.

Geziden memnun kalan kurum personelleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.