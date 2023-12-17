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Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi 6. Haftasında sahasında Etimesgut Belediyesi’ne 83-89 mağlup oldu.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi 6. Haftasında Etimesgut Belediyesi’ni ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı sahadan 83-89 mağlup ayrıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede hava atışı öncesi tribünlerden parkeye deprem çocuklarına gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncaklar atıldı. Toplanan ürünler Türkiye Basketbol Federasyonu aracılığıyla depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

Karşılaşmaya Fırat Töz, Murat Kaan Enlioğlu, Berat Kazım Gümüş, Anıl Sungur ve Adnan Hepgür 5’lisi ile başlayan Büyükşehir ilk çeyreği son saniyede yediği basketle 25-26 geride tamamladı. İkinci çeyrekte mücadeleye ağırlığını koyan Büyükşehir devre arasına 47-42 önde gitti. İkinci yarısı kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğine 63-63 eşitlikle gidildi. Son çeyrekte rakibinin yüzdeli dış atışlarına engel olamayan Büyükşehir parkeden 83-89 mağlup ayrıldı. Büyükşehir’de Fırat Töz’ün 18, Cihan Amasyalı ve Anıl Sungur’un 17 sayısı maçı kazanmaya yetmedi.