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Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmayla ilgili Büyükşehir Belediyesi basketbol severlere çağrıda bulunarak, tüm Sakaryalı sporseverler dev adamlara destek için tribüne davet edildi.

Saha ve seyircisi önünde bu sezon ilk mücadelesine çıkacak Büyükşehir’in dev adamlarında mutlak hedef galibiyet olacak.

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