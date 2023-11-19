Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, ligdeki üçüncü maçında ilk mağlubiyetini Beylikdüzü Basketbol Spor Kulübü’nden 55-72 skorla aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
Beylikdüzü Basketbol Spor Kulübü’nü ağırlayan Sakarya temsilcisi Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmadan 55-72 yenilgiyle ayrıldı.
Bu sezon Erkekler 2. Ligi’nde mücadele veren Büyükşehir ekibi, ilk 2 haftada çıktığı maçlarda galip gelmişti.