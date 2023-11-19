Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, ligdeki üçüncü maçında ilk mağlubiyetini Beylikdüzü Basketbol Spor Kulübü’nden 55-72 skorla aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Poyrazın Kızları Yenimahalle'yi ağırlayacak Poyrazın Kızları Yenimahalle'yi ağırlayacak

Beylikdüzü Basketbol Spor Kulübü’nü ağırlayan Sakarya temsilcisi Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmadan 55-72 yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon Erkekler 2. Ligi’nde mücadele veren Büyükşehir ekibi, ilk 2 haftada çıktığı maçlarda galip gelmişti.