Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’nın gençleri için yeni bir yatırım yaparak sporla yaşamaları için önemli bir adım atıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ilçelere kazandırılacak spor yatırımları, dünyanın takip ettiği önemli organizasyonların yanı sıra mevcuttaki altyapı tesislerini güçlendirilerek spora ve sağlıklı yaşam için şehrin sahip olduğu imkanları genişletiyor.

Şehrin birçok ilçesine yeni spor sahaları, kapalı spor salonları ve sosyal donatı alanları kazandırmak için güçlü adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışma kapsamında kentin en büyük futbol tesislerinden biri olan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde yenileme çalışması başlattı.

Binlerce gencin sporla buluştuğu Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde kullanım ömrünü dolduran 13 bin 660 metrekare sentetik çim, sil baştan yenileniyor.

Spora yapılan onlarca yatırım gibi zeminin yenilenmesi için çıkılan ihalenin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, çalışmaları başlattı. Mevcut zemin yerden sökülecek, zemin tesfiye işlemleri sonrası yeni sentetik çimler serilerek, gençlerin FIFA standartlarındabir sahaya kavuşması sağlanacak.

“SAKARYA’NIN SPOR ALT YAPISINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Başkan Yusuf Alemdar, “Geleceğimiz olan gençlerimizin sporu yaşam tarzı haline getirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.Dünyanın takip ettiği organizasyonlar, ilçelere kazandıracağımız spor alanları ve gençlik merkezleri üzerinde çalışıyoruz. Bunları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün bu tesiste zamanla deforme olan sentetik zemini de FIFA standartlarında yeni bir zeminle değiştiriyoruz.Toplamda 13 bin 660 metrekare alanda uygulayacağımız zemin iyileştirme çalışmaları ile Sakarya’nın spor altyapısına katkı sağlayacağız” dedi.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.