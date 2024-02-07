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Sakarya'da Çark Caddesi üzerinde inşası tamamlanmak üzere olan İmam Hatip Lisesi’ni inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 48 derslik, 6 laboratuvar ve öğrenci pansiyonundan oluşan projede %98’e ulaştıklarını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen İmam Hatip Lisesi’nde sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projedeki son durumu yerinde inceledi.

EĞİTİM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK

Yüce, tüm çalışmaların %98’inin tamamlandığını ve Şubat ayı sonunda 0’e ulaşacağını ifade etti. Deprem yönetmeliğine uygun, geleneksel mimariyle modern mimarinin birleştiği, eşsiz bir tasarıma sahip projenin yalnızca dış cephe boya rötuşları ve çevre düzenlemesi kaldı.

İnşaatın genel durumu hakkında bilgi veren Başkan Yüce, depreme dayanıklı özellikleriyle öne çıkan projeyle ilgili, “Yapılan son kontrollerde sadece dış cephe boyası ve çevre düzenlemesi gibi detayları kaldı. Proje sorumlumuzdan bu unsurların da kısa sürede tamamlanacağı bilgisini aldık. İmam Hatip Lisesi'nin şehirdeki eğitim standartlarını yükseltecek önemli bir projeyi temsil ediyor ve tamamlandığında modern bir eğitim kompleksi olarak hizmet vermesini umuyoruz” dedi.

RÖTUŞLAR VE BAHÇE DÜZENLEMESİYLE BİTECEK

Yetkililer ise süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sayın başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatıyla deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa ettiğimiz İmam Hatip lisesinin kaba inşaatını bitirdik. İnce rötuşlar ve bahçe düzenlemesinin ardından projeyi tamamlayacağız. Şimdiden okulumuzun öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim böyle bir projeyi şehrimize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce’ye ve ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sakarya’nın en donanımlı ve “ilklerin” izlerini taşıyan mimariye sahip okulu, çok yakında Sakaryalıların hizmetinde olacak.