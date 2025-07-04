Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü asfalt mesaisi kapsamında kuzey bölgesinin en önemli güzergahlarından biri olan Karasu İstiklal Caddesi’ni baştan sona yeniledi. 3 kilometrelik güzergâh 11 ton asfaltın seriminden sonra güvenli, konforlu ve estetik hale gelecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde program dahilinde grup yollarını ve şehrin en önemli caddelerini sıcak asfaltla buluşturuyor.

SİL BAŞTAN YENİLİYOR

16 ilçenin ulaşımını konforlu hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak şehrin kuzeyindeki bölge ulaşımının en önemli güzergâhlarından Karasu İstiklal Caddesi’nde Karasu Belediyesi iş birliğiyle işleme başladı.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı cadde 11 ton sıcak asfalt, çevre düzenlemesi ve trafik güvenliğinin artırılmasıyla yepyeni bir güzergâh haline gelecek.

9 METRE GENİŞLİĞİNDE GÜVENLİ BİR ULAŞIM HATTI

Karasu Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhta Büyükşehir YOLBAK ekipleri, çalışmayı tamamladığında ulaşım hattı 9 metre yol genişliğe sahip, 3 kilometrelik, güvenli bir güzergâh olarak hizmete açılacak.

“GÜVENLİ VE GÜÇLÜ ULAŞIM AĞI İÇİN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “9 metre yol genişliğine sahip 3 bin metrelik güzergâh 11 ton sıcak asfalt serimi işlemine başladık. Çalışmalarımızı belirlenen takvim çerçevesinde aralıksız sürdürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Sakarya’da ulaşıma değer katmak, şehrimizin dört bir yanında güvenli, kaliteli, güçlü ulaşım ağını inşa etmek için 24 saat mesai harcıyoruz.” denildi.