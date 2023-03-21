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Büyükşehir’in en küçük sporcusu olma özelliğini taşıyan Sırnaç, küçük yaşta zaferler elde etmeye başararak potansiyelini tüm izleyenlere gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi’de küçük sporcu Sırnaç’ı tebrik ederek, kupasını takdim etti.

Manisalı karateciler, Bursa’dan 5 madalya ile döndü

Manisalı karateciler, Bursa’dan 5 madalya ile döndü

Depremde yaşamlarını yitiren şampiyon melekler adına KKTC’de düzenlenen Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası’nda Sakarya Büyükşehirli Doruk Sırnaç, mini kategorisinde birinci olarak podyuma çıktı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karting takımı depremde yaşamlarını yitiren şampiyon melekler adına Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası’na katıldı.

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