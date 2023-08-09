Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye eğitimleri dördüncü haftayı da geride bıraktı. Birbirinden farklı gezi ve programların düzenlendiği eğitimler, gençlere ilham olmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta farklı gezi ve programlarla düzenlenen Genç Atölye eğitimleri dördüncü haftayı geride bıraktı.

Birbirinden değerli gezi ve programlarla gençlere hitap eden atölye eğitimlerinin ilk durağı bu kez Fatih Külleyesi oldu. Gençlik ve Kültür Perspektifinden Türkiye Yüzyılı'nı Anlama Atölyesi, Prof. Dr. Haluk Selvi koordinatörlüğünde, Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi ile birlikte Fatih Külliyesi'nde buluştu. Söyleşi ve gezi sırasında İstanbul'un Fethi, Fatih Sultan Mehmed Han'ın hayatı, İstanbul'daki ilim, kültür ve sanat hayatı ele alındı. Gençlerle Osmanlı klasik dönemi öğrenim hayatı, Sahn-ı Seman Medreseleri üzerinden konuşuldu.

DOĞA VE TARİHİ GEZİLER GENÇLERE İLHAM OLUYOR

Programların bir başka durağı ise Maden Deresi parkuru oldu. Gezide, Doğa Tutkunları Atölyesi Maden Deresi Parkurunda gerçekleştirildi. Gençlerin doğayı tanımasınıve doğa ile uyumunu hedefleyen parkur, birbirinden heyecanlı ve keyifli anlara sahne oldu.

Gençlerin özellikle tarihi ve kültürel alandaki gelişimine önem veren eğitimlerde, önemli bir gezi programı daha gerçekleştirildi. 2 Kültürel Mirasın İzinde Şehir ve Tarih Atölyesi, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş koordinatörlüğünde Osmaneli, Bilecik, Söğüt'te gerçekleştirildi.