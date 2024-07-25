Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında Sakarya’nın gençleri, İl Ormanı’nda “İl Ormanı Gençlik Kampı” programında buluşacak. Voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi etkinliklerinin yapılacağı kamp için başvurular devam ediyor. Gençler 9 Ağustos’a kadar kayıtlarını sakarya.bel.tr’den yapabilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle şehrin gençlerini birbirinden keyifli ve bilgilendirici etkinliklerde buluşturarak, O’nların sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor.

DETAYLAR PAYLAŞILDI Yaz aktivitelerine de renkli programlarla sürdüren Büyükşehir, kendi sorumluluk alanında olan şehrin tabiat harikası İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yapılacak gençlik kampının detaylarını duyurdu.

Buna göre, 15-24 yaş grubu erkek katılımcılar 10-11 Ağustos tarihlerinde harika bir kamp programında bir araya gelecek.

FARKLI FARKLI ETKİNLİKLER

Kamp programı için başvurular açıldı ve kayıtlar 23 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında sakarya.bel.tr adresinden alınmaya devam edecek.

İl Ormanı’nda bulunan bungalov ve çadırlarda yapılacak kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

TABİAT PARKINDA BULUŞUYORUZ

Yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın gençleri, Büyükşehir’imizin düzenlediği yepyeni bir kamp konseptiyle eğlenceye doyacak. Farklı yaş gruplarını misafir edeceğimiz İl Ormanı Gençlik Kampı’mıza katılım tamamen ücretsizdir. Tüm gençlerimizi İl Ormanı’nda birbirinden renkli etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.