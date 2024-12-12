Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı büyük bir başarıya imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın gururu 12 sporcu Türkiye’nin en büyük turnuvasında ay yıldızı dalgalandıracak. Takımda yer alan 12 sporcu Milli Takım listelerinde yer aldı.

Sakarya’nın başarılı sporcuları 13-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda Ay-Yıldızlı formayı dünya çapında temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcularının minderdeki başarısı her geçen gün artarak devam ediyor.

Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan Büyükşehir’in karatecileri, Sakarya’ya yine milli gurur yaşattı.

Takımımız, Türkiye’de yapılan en köklü ve prestijli karate organizasyonu olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda toplam 12 sporcusuyla milli takım kadrosunda yer aldı.

27 ülkeden 4 bin 270 sporcunun katılacağı dev organizasyonaay-yıldızlı formayla hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecekBüyükşehirli karateciler, 13-15 Aralık tarihleri arasında mindere çıkacak.

Büyükşehirli sporculardan,Fatih Şen, Yuşa Yaman Çakar, Zeki Tuna Güngören, Yağız Efe Güngören, Şeref Eren Özdemir, Umut Demirci, Beyzanur Kızılca, Burcu Naz Demirci, Sare Hacer Köse, Esila Köseler, Deniz Selin Çakırlar ve Meryem İrkin katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamada sporcularını kutladı.