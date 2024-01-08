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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılı resmi verilerini yayınladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yayımladığı yıllık rapora göre, yılda toplam 7 bin 545 yangına müdahale ve kurtarma operasyonu düzenleyen ekipler, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati rol oynadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere dair ayrıntılı bir rapor yayınladı. Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret vefedakârlık gösteren itfaiye erleri, yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale etti. Çalışmalar sonucunda milyonlarca liralık maddi hasarın önüne geçen ekipler, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında da hayati bir rol oynadı

7 BİN 545 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Geride bıraktığımız 2023 yılında toplam 7 bin 545 yangına müdahale ve kurtarma operasyonu düzenleyen ekipler,çeşitli nedenlerle çıkan 3 bin 593 yangına anında müdahale etti. Bununla birlikte bin 852’si hayvan kurtarma operasyonu olmak üzere 3 bin 575 kurtarma hizmeti ve sezon boyunca Karadeniz sahillerinde 377 vatandaşa kurtarma hizmeti verildi. Tüm bunlarla birlikte Büyükşehir itfaiyesi yıl boyunca toplamda 344 asılsız ihbar aldı.

Kurtarma ve müdahale çalışmalarındaki başarılarını her alanda çok yönlü olarak sürdüren Büyükşehir itfaiyesi, çalışmalar kapsamında 765 kişi ile 26 yangın eğitimi, 199 kişiye 3 eğitim semineri, 663 kişiye 663 hizmet içi eğitim ve 10 bin 530 kişiyle 96 yangın tatbikat eğitimi gerçekleştirildi. Ayrıca 2023 yılında İtfaiye daire Başkanlığı ve Merkez İtfaiye Grup Amirliği’ne 2 bin 990 kişi tarafından 50 farklı gezi düzenlendi.

Eğitimlerin yanı sıra denetlemeler de yıl boyu aralıksız olarak devam etti. Bin 383 işyeri denetleme, 714 adet işyerine yangın güvenlik raporu düzenleme ve 60 proje görüşü ile esnaf ve vatandaşın yaşayacağı sorunlara karşı önlemler alındı.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, özverili çalışmalarının bir diğer örneğini ise 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nde ortaya koydu. 11 ilde gerçekleşen ve büyük yıkıma sebep olan depremde bölgeye ilk ulaşan ekip olan arama kurtarma timleri, enkaz altın 50’ye yakın yaralı vatandaşı kurtarmayı başardı. Günlerce dinlenmeden, uyumadan fedakarca çalışma yürüten ekipler bölgedeki çalışmalarda önemli rol oynadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak, geride bıraktığımız 2023 yılında sorumluluk bilinciyle yangın söndürme, kurtarma çalışmaları, trafik kazaları, yangın eğitimleri ve tatbikatları ile iş yeri denetimleri başta olmak üzere çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürdük. Önceliğimizin insan hayatı olduğu ve bu bilinçle hareket ettiğimiz çalışmalarımızda, gerek şehrimiz gerekse ülkemizin farklı illerinde gerçekleşen olaylara ivedilikle müdahalede bulunduk. Tüm sahalarda itfaiye erlerimizin özverili ve profesyonel çalışmaları bugüne dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aralıksız olarak devam edecektir. Bu vesile ile yapılan çalışmada bizleri gururlandıran tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, şehadete yürüyen Yusuf Durgut kardeşimizi rahmetle anıyoruz” denildi.