Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’nin çocuklara neşe ve sevinç götürdüğü “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi kapsamında Pamukova Kemaliye İlk ve Ortaokulu öğrencilerine karagöz-hacivat gölge oyunu, eğlenceli etkinlikler ve takdim edilen hediyelerle tebessüm oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen “Bir Hikâye Bin Neşe” projesiyle ilk ve ortaokul öğrencileriylebuluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir, proje kapsamında Taraklı’dan Kocaali’ye, Hendek’ten Sapanca’ya ve Kaynarca’ya kadar şehrin en uzak noktasındaki çocuklara dahi ulaşıyor ve hayatlarına dokunuyor.

Bilgi, beceri, eğlence, kültür ve sanat dolu bu program kapsamında şehrin dört bir yanındaki, Sakarya’nın geleceği olan minikler oyunlarla eğleniyor, bilgilendirmek etkinlikleriyle öğreniyor ve hayatın önemli temalarında bilinçlendiriliyor.

Projenin son durağı Pamukova Kemaliye İlk ve Ortaokuluoldu. SahnelenenKaragöz ve Hacivat gölge oyunu beğeniyle izlendi.Ayrıca çeşitli temaların işlendiği programda, minik öğrencilere sosyal hayata dair davranış biçimleri noktasında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik sonunda ise öğrencilere diş fırçası hediye edilerek ağız sağlığına dikkat çekildi.