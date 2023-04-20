Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ sosyal tesisleri Ramazan Bayramı’nda geniş menüleri, farklı tatlarıyla dostluk ve kardeşlik sohbetlerinin adresi olacak ve 1 milyon Sakaryalıya hizmet verecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ’ın sosyal tesisleri Ramazan Bayramı’nda da tüm vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.Farklı tatları, Sakarya’ya özgü lezzetleri, kaliteli hizmeti ve piyasaya göre bütçe dostu olan fiyatlarıyla tüm mekânlar bayram boyunca vatandaşlara aralıksız hizmet verecek. Tam kadro çalışacak tesisler, bayram tatilinde binlere vatandaşı ağırlayacak.

Vatandaşların uğrak noktalarından olan Kent Park, Orman Park,Vagon Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Karaman Park, Elegant Kafe, Pamukova Esentepe Park, Şemsiyeli Park, Karasu Acarlar Longozu ve Şemsiyeli Park tesisleri Ramazan Bayramı’nda da tüm misafirlerini bekliyor olacak.Belpaş bünyesinde faaliyet gösteren Kampüs Öğrenci Lokantası, Süt54, Bal54, Et54, Çaykur Satış Ofisi, Kabak evi ve Çikolata Evi bayramın ikinci ve üçüncü günleri vatandaşların hizmetinde olacak.

Konu ile ilgili BELPAŞ’tan yapılan açıklamada, Süt54, Bal54 ve Et54 satış ofislerimiz de hemşerilerimize hijyenik sütü, organik balı ve güvenilir eti ulaştırmak için bayramın ikinci ve üçüncü günleri açık olacağı belirtilirken, uygun ve güvenilir yemek hizmeti sunan Kampüs Öğrenci Lokantası ise bayramın ilk gününden sonra hizmet vereceğini duyurdu.