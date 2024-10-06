20’den fazla branşta 5 binden fazla sporcunun eğitim aldığı Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Sakarya’yı en iyi şekilde temsil ediyor. Birçok milli sporcunun yetiştiği kulüpte Başkan Enes Zengin, yeni dönem hedeflerini açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yeni dönemde gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için her mahalleye ulaşacak Mahalleler Sporla Buluşuyor projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin tüm gençleri sporla buluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Enes Zengin, son dönemlerde artan ve küçük yaşlara kadar düşen bağımlılık sorunundan gençlerin sporla kurtulabileceğine vurgu yaptı.

Bu kapsamda Sakarya’nın tüm mahallelerinde gençlere “Mahalleler Sporla Buluşuyor” projesiyle kapı açacaklarını ifade eden Zengin, tüm semtlerde spor alanları oluşturup etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Kulüp Başkanı Enes Zengin, “Öncelikle Sakarya’mız bir spor şehridir. Bizim genetiğimizde spor var. Her branşta Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmışız, milli takımlara sporcular göndermişiz. Bu bağlamda bizler şehrin sporla olan bağını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Her ilçede gençlerimizin sporla buluşacağı alanlar oluşturmak istiyoruz. Son zamanlarda artan ve yaşı oldukça küçülen bağımlılık sorunu var. Bu sorundan gençlerimizi sporla kurtarabiliriz çünkü spor demek zinde vücut, sağlıklı bir yaşam demektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın da bu konuda ciddi bir hassasiyeti var. Destekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Spor kulübü olarak gençlerimizi sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı bir görev haline edindik” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, topluma faydalı birçok projeyi önümüzdeki dönemde hayata geçirecek.