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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için büyük bir hassasiyetle hazırladığı eğlenceli etkinliklerin sonuncusu olan dünya sinemasından “Puloi Asla Yalnız Uçmayacaksın” animasyon gösterimi, miniklere eğlenceli bir deneyim sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı kültür, sanat ve film etkinlikleriyle özellikle kültür-sanat dostlarından büyük bir memnuniyet kazanıyor. Ocak Ayı Kültür Takvimi de özellikle çocuklar için eğlenceli, bilgilendirici organizasyonlarla geçiyor.

KEYİFLİ ANLARA SAHNE OLDU

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin takvim kapsamında hazırladığı son çocuk etkinliği de “Puloi Asla Yalnız Uçmayacaksın” animasyon film gösterimi oldu. Ofis Sanat Merkezi’ndeki (OSM) ekrana taşınan dünya sinemasının önemli bir parçası olan “Puloi” ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdiği etkinliğe katılım ise yoğundu.

DOLU DOLU BİR TAKVİM

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’da küçük, büyük tüm hemşerilerimizi ültür-sanat çatısı altında buluşturuyoruz. Zaman zaman eğlenceli, zaman zaman bilgilendiren ve onların ayırdığı vakte değer katan, anlamlandıran bir etkinlik takvimi oluşturuyoruz. Devam eden Ocak ayı programlarımıza www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.