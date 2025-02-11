Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu’nun turizm potansiyelini güçlendirmek adına nehrin, denize döküldüğü noktayı hayata geçireceği yeni projeyle cazibe merkezine dönüştürecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’in mavi incisi Karasu’nun turizm potansiyelini güçlendirmek için önemli bir adım atıyor.

REKREASYON PROJESİ

Türkiye’de çok nadir bulunan, nehrin denize döküldüğü ve tabiatın mucizesini gösterdiği geçiş noktası için yeni bir rekreasyon projesi hazırlandı.Ayrıca Karasu Belediyesi tarafından yapılan balık tutma platformları da projenin içerisinde dahil edildi.

Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yer olan Karasu Yeni Mahalle’de sahil ve çevre düzenleme projesi için 20 Şubat Perşembe günü ihaleye çıkılıyor.

YENİ BİR CAZİBE ALANI

6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, modern aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi yer alan proje, tamamlandığında Karasu yeni bir cazibe alanına kavuşmuş olacak.

Karasu Belediyesi tarafından yapılan balık tutma platformları da projenin içerisinde dahil edildi.

EN GÖZDE NOKTALARDAN BİRİ OLACAK

Rekreasyon tamamlandığında Sakarya’nın Karadeniz turizm destinasyonunun en gözde noktalarından birisi bu alan olacak.

TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SUNACAK

Karadeniz’e kıyı olan ilçelerde sahil şeridini güzelleştirmek ve bölgeyi tercih edilebilir bir turizm bölgesi haline getirmek için projeler geliştirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu Yeni Mahalle’de gerçekleştirecekleri sahil düzenleme çalışmalarıyla Karasu’nun turizm potansiyeline büyük bir katkı sunacaklarını ifade etti.

“BÖLGEYE DEĞER KATACAK”

Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya’mız gölü, nehri, longozu ve Karadeniz’e kıyı olan sahilleriyle özel bir şehir. Şehrimizin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu turizm pastasından daha yüksek bir pay elde etmesi için şehrimizin potansiyelini ortaya çıkartacak projeleri hayata geçiriyoruz.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız destekle Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Yeni Mahalle’de örnek bir sahil düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Projenin yapım ihalesine 20 Şubat Perşembe günü çıkacağız. Karasu’ya, hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

SAHİL PARK DA YENİLENECEK

Ayrıca ihale kapsamında Karasu Sahil Park’ta yıpranan, ömrünü yitiren döşemeler, çocuk oyun grupları, gölgelikler ve oturma alanları yenilenerek yaz sezonu öncesinde hazır hale getirilecek.

SAHİLLERE MAVİ BAYRAK

Karasu’da hayata geçirilecek yeni projenin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yeniden mavi bayrakla buluşturmak için de hazırlıklarını sürdürüyor. Karasu’da 2, Kocaali’de 1 plajda yeni sezonda mavi bayrak dalgalanacak.