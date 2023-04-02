Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimcileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde özel çocuklarla birlikte en özel sanat eserlerini elleriyle hazırlayarak “Otizmin farkındayız, onların yanındayız” vurgusuyla otizm farkındalığına güçlü bir ses oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı eğitimciler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizme farkındalık oluşturmak için Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’na (OÇEM) anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Engelsiz Hobi Kursu öğreticileri, burada ‘özel’ çocuklarla harika bir gün geçirdi. Onların derslerine katılan ekip, Yaratıcı Drama Atölyesi’nde sanat eserleri ortaya çıkardı. Vincent Van Gogh’un ‘Yıldızlı Geceler’ tablosundan esinlenen çocuklar farklı dokulardan elde edilen parçaları birleştirip, istedikleri materyallerle boyayıp paftalara yapıştırdı.

Ortaya çıkan sanat eserleri görenleri hayran bırakırken bu uygulama otizmli çocukların algı geliştirme, kendilerini yönetme, sesli düşünme, hayal kurma ve duygu gelişimi noktasında önemli bir katkı sundu. Çocuklar, bu etkinliğin ardındanSGM’den ziyarete gelen öğretmenlere el kuklası hünerlerini sergiledi, müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Her yıl 2 Nisan’da otizmde farkındalık oluşturmak, otizm sorunlarını çözmek, otizmle ilgili araştırmaların geliştirilmesi konularında farkındalık oluşturmak için kutlanan gün, Sakarya’da bu yıl Büyükşehir’in etkinliğiyle anlam kazandı.