Sakarya Büyükşehir Basketbol takımının Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligindeki rakipleri belli oldu. 32 takımın 4 ayrı grupta yarışacağı ligde D grubunda yer alacak Büyükşehir, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir temsilcileriyle şampiyonluk mücadelesi verecek.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol takımının rakipleri belli oldu. 16 şehirden 32 takımın bir üst lige yükselmek için yarışacağı 2. Ligde Büyükşehir Basketbol, D grubunda yer alacak ve Eskişehir Birey, Vefa, Beylikdüzü, Etimesgut, Antalya Ayos, Karşıyaka Belediye ve İstanbul Büyükşehir Basketbol takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Grubun ilk haftasında Büyükşehir basketbol evinde Eskişehir Birey’i ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen kura çekiminde 2. Ligin formattı da belli oldu. 16 farklı şehirden 32 takımın yer alacağı 2. Lig 4 ayrı grupta oynanacak. Her grupta 8 takım bir üst lige yükselmek için mücadele edecek.

Grubunu ilk 2 sırada bitiren takımlar direkt olarak Play-Off son 16 turuna yükselecek. Grubunu 3, 4, 5 ve 6. Sırada bitiren takımlar ise Play-Off son 16 turu için eleme müsabakaları oynayacak. 3 ile 6 Kasım tarihleri arasında başlayacak olan basketbol heyecanında normal sezon karşılaşmaları 1 ile 4 Mart tarihleri arasında sona erecek. Play-Off tarihleri normal sezon maçları sonlandıktan sonra açıklanacak. Play-Off maçları sonrası 2 takım 1.Lig’e yükselmeye hak kazanacak.