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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü kapsamında yurt dışından gelen misafirlerini ağırladı. Küresel gelişim için kırsalda kadın girişimciliğini destekle projeler 9 ülkeden gelen misafirleri etkiledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla Avrupa’dan gelen girişimcilere bir dizi program düzenlendi.

Küresel gelişim için kırsalda kadın girişimciliğini destekle projesi kapsamında Sakarya’ya gelen genç girişimciler, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen gezilerde projeleri yerinde inceledi.Türkiye ile birlikte toplam 10 ülkeden gelen girişimciler, tarım, gıda ve turizm alanları başta olmak üzere birçok projeyi inceledi.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya’danşehrimize gelen 32 girişimci, gerçekleştirilen projeler dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkürlerini iletti.Misafirler, İl Ormanı, Melen Botanik Vadisi, Acarlar Longozu, Karasu Sahili, Ofis Sanat Merkezi, Nehir Çikolata Kafe ve üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Ofis Sanat Merkezi'nde eğitmenler eşliğindehalı dokumayı tecrübe eden misafirler, geri dönüşümden üretilen sanat eserlerine de ilgi gösterdi.