Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları misafir etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları misafir etti.

Spor Şube Müdürü Yücel İnce ve antrenörlerin de katıldığı ziyarette, Başkan Zengin sporcuların son durumuyla ilgili bilgi aldı ve elde ettikleri başarı sebebiyle tebriklerini iletti.

Zengin, alınan son sonuçlarla Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattıklarını ifade ederek sporculara teşekkür etti.

Konuşmasında dereceye giren sporcuları kutlayan Başkan Zengin, “Ortaya koyduğunuz azim, kararlılık ve üstün performans bizleri bir kez daha gururlandırdı. Dereceye girmek, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda mental güç ve sabır gerektirir. Sizler bu zorlu süreci büyük bir özveriyle tamamladınız ve hak ettiğiniz başarıya ulaştınız. Ben her iki şampiyonada şampiyonluk kazanan ve dereceye giren sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Zengin, “Bizler Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak sizlerin başarılarınız için elimizden gelen tüm desteği vermeye her zaman hazırız. Yusuf başkanımızın liderliğinde sporun ve sporcumuzun gelişmesi ve imkanlarımızın iyileştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi spor alanında en üst seviyelere çıkarmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.