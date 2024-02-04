Tahmini Okuma Süresi: dakika

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın güvenliğini sağlamak ve estetik görünüme katkı sunmak için şehrin sembol caddeleri ve parklarında yoğun bir budama çalışması yürütüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin muhtelif noktaları ve özellikle işlek caddelerde ağaç budama çalışması yürütüyor.

EN İŞLEK CADDELERDE

Son olarak İsmet İnönü Caddesi’nde bulunan ağaçları sağlıklı bir gelişim sağlamak ve düzensiz görüntüden arındırmak için budayan Büyükşehir ekipleri, bu işlemlerle şehrin estetiğine de katkı sunuyor.

Yapılan çalışmalar, ağaçların oluşturduğu çevre sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Ekipler, çalışmalarını şehrin merkezindeki Yeni Camii, Atatürk Bulvarı, Gar Meydanı, Çark Caddesi, Ankara Caddesi gibi noktalarda sürdürüyor.

“ÇALIŞMALARIMIZI TALEPLERE GÖRE YÖN VERİYORUZ”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada “Budama işlemleri hem ağaçlar hem de çevre için çok büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre budama işlemlerimize yön veriyoruz. Bu taleplere göre teknik değerlendirmemizi yapıyor ve sahaya çıkıyoruz. Hem şehrimizi güzelleştiriyor hem de kuruyan ağaç dallarının vatandaşlarımıza tehlike oluşturmasını önlüyoruz” dedi.