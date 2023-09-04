Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcuları, Sakarya’da gerçekleştirilen 11. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası’nda mindere çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapısında bulunan Süperminik bayanlar judo sporcularındanGülfem AysimaAydön ve Serra Artaç önemli bir başarıya daha imza attı.

Bin 320 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, temsilcilerimiz çeşitli dallarda şampiyonluk ve derece elde etti.

11. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası’na katılan sporculardan Gülfem Aysima Aydön, 22 kilogramda şampiyon olurken, Serra Artaç ise 48 kilogramda üçüncülük elde etti.