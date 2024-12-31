Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu yıl ‘Kültürleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleşen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması’nda kadraja sığdırdıklarıyla kazanan sanatçılara ödüllerini bizzat takdim ettiSAKARYA (İGFA) - . Sakarya’nın doğasını, güzelliklerini, tarihini yansıtan en özel karelerin kıyasıya yarıştığı yarışmada ortaya birbirinden harika kareler çıktı. Başkan Alemdar, “Sanat geçmiş ile geleceği buluşturma aracıdır. Kadim medeniyetimiz bize nasıl ki resmi, minyatürü, türküyü, sinemayı nesilden nesile aktarıp bizlere miras bıraktıysa bizde gelecek nesillere bırakmalıyız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘Kültürleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleşen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması sergi ve ödül törenine katıldı.

Sakarya’nın doğasını, tarihini, kültürünü yansıtan ve kadrajlarına birbirinden güzel kareler sığdıran 197 sanatçı, 819 farklı fotoğrafla başvuru yaptı ve ortaya eşsiz eserler çıktı.

Sakarya’nın kültürünü en iyi yansıtan fotoğrafları kıyasıya yarıştı ve kurulan jüri 56 eseri görücüye çıkarmak üzere seçti.

Sakarya’nın doğasını, tarihini kültürü ile harmanlayan en iyi fotoğraflara ödülleri bizzat Başkan Alemdar takdim etti.

Mehmet Subaşı’nın kadrajıyla ortaya çıkan “Dalgalandı Yine Karadeniz” isimli Kocaali temalı fotoğraf birinci seçilirken, ödülü Alemdar’dan aldı.

Sanatın birleştirici gücü ve geleceğe eksiksiz taşınmasının önemini vurgulayan Başkan Alemdar, “Sanat geçmiş ile geleceği buluşturma aracıdır. Kadim medeniyetimiz bize nasıl ki resmi, minyatürü, türküyü, sinemayı nesilden nesile aktarıp bizlere miras bıraktıysa bizde gelecek nesillere bırakmalıyız. Bizler kültürümüzün emanetçisi, gelecek nesillere bırakırken de emanetimize sahip çıkıp bu köklü medeniyetimize kültürümüz ile bağlantılı olgular katmalıyız” dedi.

Sergi 5 Ocak tarihine kadar OSM’de sanatseverleri ağırlayacak.