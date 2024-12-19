Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım gezilerinin konuğu olanSakarya Gençlik Meclisi ve Geyve Gençlik Meclisi öğrencileri şehrin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü uzman ekip eşliğinde keşfetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Farklı bir deneyim

Son olarak Sakarya Gençlik Meclisi ve Geyve Gençlik Meclisi öğrencilerinin konuk olduğu programlarda şehrin doğal güzellikleri ve tarihi mekanları gezildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen gezilerde öğrenciler keyifli ve farklı deneyimler kazandıkları bir gün geçirdi.

İl Ormanı, Geyve, Pamukova ve Taraklı

İlk durağında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan öğrenciler, daha sonraAli Fuat Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü, Pamukova Esentepe Seyir Terasıve Tarihi Taraklı ilçesini ziyaret etti.

Doğal güzellikleri keşfe çıktılar

Gün boyu süren gezilerde öğrenciler Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle’yi keşfetti. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programdan memnun kalan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.