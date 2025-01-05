Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, şehrin geleceğine yön verecek fikirlerin yarıştığı Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda hemşehri oylaması süreci başladı. Gençlerin birbirinden dikkat çekici projeleri 19 Ocak’a kadar sakarya.bel.tr’den oylanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nın “hemşehri oylaması” süreci başladı.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edilen yarışmada, halk oylamasına sunulan proje fikirlerinden en fazla oyu alıp birinci olana “Sakarya Şehircilik Ödülü”ile 25.000 TL, diğer 9 projenin her birine Katılım Teşvik Ödülü olarak 7.000 TL ödül verilecek.

www.sakarya.bel.tradresinde 19 Ocak tarihine kadar devam edecek oylama, www.sakarya.bel.trinternet sitesi üzerinden https://shorturl.at/1HFD8 bağlantısından yapılabiliyor.

Gençlerin şehrin yönetiminde söz sahibi olacağı bu projede, Gıda, Çevre ve Su Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik, Gençlik, Spor ve Kültür, Sosyal Hizmetler ve Dijitalleşme gibi farklı kategorilerde birçok yaratıcı proje öne çıkıyor.