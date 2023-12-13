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Sakarya Büyükşehir Aralık kültür sanat etkinlikleri kapsamında liseli öğrencilerle buluşan Sakaryalı yazarlar A. Samet Atılgan ve Vildan Külahlı Tanış, gençlere tecrübelerini aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri ‘Sakaryalı Yazarlar Okullarda’ isimli programla ile devam etti. İki farklı okulda konuşma gerçekleştiren Sakaryalı yazarlar A. Samet Atılgan, Sapanca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Vildan Külahlı Tanış ise Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesinde öğrencilere deneyimlerini aktararak geleceğin mimarı gençlere ışık oldu.

Konuşmalarında gençlere yazarlık yolculuğunu anlatan Yazar Vildan Külahlı Tanış “Çokta evinde kitap okunan, kütüphaneleri olan, annesi babası elinden kitabı düşürmeyen bir ailede büyümedim. Ama bir şekilde kitaplarla tanıştığım, o dünyanın içine girdiğimden sonra o büyülü ortamdan bir daha uzaklaşamadım. Bazı şeyler bizim tercihimizdir, bazıları değildir. Bu tercihlerin belli bir zaman sonra sizin elinizde biçimlendiğini ya da yolculuğunuza başka bir boyut kattığını düşünüyorum. Bir tahlil vardır ya hani ‘kara düzen’ ben bu noktaya kara düzen geldim ve okumaktan çok keyif aldığım öykü ile yazarlığa başladım” dedi.

Konuşmalarında şiirin hayattaki etkisini anlatan yazar A. Samet Atılgan “Şiirle biz hayatımızda olup bitenlerin, olup bitmediğinin farkına varırız. İstiklal Marşı’nı okuduğumuzda bakarız ki biz nerelerden gelmişiz. Padişahların divanlarına baktığımızda onların nasıl bir kişilik ve millet yapısına sahip olduğunu öğreniriz. Günümüzdeki şairleri okursak günümüz dünyasının ve insanın nereye doğru gittiğini görürüz. Şiirin bir başka özelliği de hayatı anbean takip etmesidir. Şiir okuduğumuzda hayatı çok daha yakından takip edebiliriz “dedi.

Yazarların konuşmalarının ardından ‘Sakaryalı Yazarlar Okullarda’ programından kaldıkları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Program sonunda yazarlar kitaplarını imzaladı.