Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Kayseri’de katıldıkları MTB Cup C1 yarışlarında fırtına gibi esti. Furkan Akçam gümüş madalya sahibi olurken, takım kategorisinde de ikincilik başarısı geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında başarıdan başarıya koşuyor, şehrin ismi Türkiye’de ve dünyada büyük başarılarla anons ediliyor.

Özellikle son dönemde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi tesisinin yapılması, bisikletin şehrin bir parçası olmasından sonra başarılara yenilerini ekleyen Bisiklet Takımı, son olarak Kayseri’ye gitti.

MTB Cup C1 yarışlarına katılan takım, nefes kesen mücadelenin içinde Sakarya için ter döktü. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda, takım sporcularından Furkan Akçam yarışları ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

FURKAN GÖZ DOLDURDU

50 sporcunun mücadele ettiği zorlu parkurda sporcumuz Furkan Akçam, gösterdiği performansla göz doldurdu. Zorlu mücadelede Büyükşehir Belediyesi takım halinde ise yarışları ikinci sırada tamamlayarak bisiklet dalında önemli bir başarıya ulaştı.

Sakarya Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mız sporun her dalında var ve her gün yepyeni bir başarıya ulaşıyoruz. Özelikle ismi bisikletle anılan şehrimize bir gümüş madalya ve bir ikincilik daha kazandırdık. Sporcuyu desteklemeye, spora değer katmaya devam edeceğiz. Sporcumuz Furkan Akçam ve takımı tebrik ediyoruz” denildi.