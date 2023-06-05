Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hayata değer katmak ve vatandaşlara yeni sosyal imkanlar sunmak için hayata geçirdiği şehrin en büyük ‘zipline’ parkuru projesinde işlemler tamamlandı, başlangıç öncesi son dokunuşlar yapılıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal hayatına değer katmak, kenti bölgedeki turizmin merkezi haline getirmek için yeni projeleri birer birer hayata geçiriyor. Başkan Ekrem Yüce’nin yoğun talebin üzerine start verdiği ‘zipline’ projesi de bunlardan bir tanesiydi. D-100 Karayolu Erenler geçişinde, Sakarya Nehri yatağı üzerine inşa edilen ‘zipline’ hattının yapımı tamamlandı. Kısa bir süre önce yapımına başlanan 16 metre yüksekliğindeki iki ayrı kulenin yapımı tamamlandı. Vatandaşların nehir üzerinde yolculuk yapacağı taşıyıcı hatların montaj işlemi de sona erdi. 305 metrelik taşıyıcı tel hazırlandı ve kullanıcıların güvenliği için tüm önlemler büyük bir hassasiyetle alındı.

‘ZİPSTOP’ SİSTEMİ

Fen İşleri Dairesi’nin yürüttüğü ana hattın yapımı 0 seviyesine ulaştı. Son olarak çevre düzenlemesi ve hizmet alanlarının hazırlanması için mesai harcanıyor. Projede vatandaşların güvenliğinin maksimum seviyeye çıkarılması için ‘zipstop’ sistemi aktif edildi.

Özellikle doğa içindeki park ve bahçelerin modernizasyonunu sağlayan ve son dönemde birçok doğal alanı hizmet noktasına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, ‘zipline’ projesini de yakında hizmete açacak.

YAKINDA YOLCULUK BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’nın sosyal dokusunu yeniden şekillendirmek ve vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği yeni alanlar oluşturmak için üretmeye, hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeni sosyal donatı alanlarının inşası için vites yükselttik. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla inşasına başlanan vatandaşları doğayla, tabiatın güzellikleriyle buluşturacak yeşilin doğasına uygun ‘zipline’ projemizde son dokunuşları yapıyoruz. Yakında nehir üzerinde yolculuk başlayacak” denildi.