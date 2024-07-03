Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Yusuf Alemdar, “Yeşil ve siyah bu şehrin en büyük markası, Sakaryaspor şehrimizin en önemli sivil toplum kuruluşudur. Sakaryaspor’un her zaman yanındayız. Gittiğimiz her yerde Sakaryasporumuzla övünürüz. Galip gelince sevinir, yenilince üzülürüz. Bu sezonda da takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn ve yönetimini makamında ağırladı.

Teknik Direktör Suat Kaya’nın da yer aldığı buluşmada nazik ziyaretleri için Başkan İn ve yönetimine teşekkür ederek yeni sezon hedeflerinde başarılar diledi.

KENETLENME VURGUSU

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, “Manevi olarak sizlerin desteğinizi hissetmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Tüm şehir yeşil ve siyahın etrafında kenetlenirse Sakaryaspor’umuzun yarınları da güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar ise Sakaryaspor’un hep yanında olduklarını ifade ederek, yeşil siyah renklerin bu şehrin en büyük markası olduğunu belirtti.

BAŞARI TEMENNİSİ

Alemdar, “Allah hayırlı etsin. Kısa zaman önce Adana’da büyük bir üzüntü yaşadık. Çok istediğimiz Süper Lig hedefine ulaşamadık. Biz hep Sakaryaspor’un yanında olduk. Yeşil-siyahlı takımımızla ilgili duruşumuz hiç değişmedi. Sakaryaspor şehrimizin markası, en büyük sivil toplum kuruluşudur. Sakaryaspor’un her zaman yanındayız. Gittiğimiz her yerde Sakaryasporumuzla övünürüz. Galip gelince sevinir, yenilince üzülürüz. Bu sezonda da takımımıza başarılar diliyorum” dedi.