Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilere altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunduklarını kaydederek, “Son 22 yılda; 70 ilde 159 organize sanayi bölgesi (OSB) projeleri için 58 milyar lira, 61 ilde 139 modern sanayi siteleri projeleri için ise yaklaşık 25 milyar lira kaynak kullandırdık. Tahsis ettiğimiz kaynaklarla müteşebbislerimiz için altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış, ulaşım imkânları gelişmiş sanayi alanları oluşturduk.” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da sanayicilerin katma değerli Ar-Ge ve yenilik odaklı projelerine 8,7 milyar lira destek sağladıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Gerçekleştirdiğiniz yatırımlarda, teşviklerimizle nasıl yanınızda olduysak, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirecek her adımınızda Ar-Ge teşviklerimizle yanınızda yer alacağız.” diye konuştu.

Sakarya’da Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış ve Yer Tahsis Törenine katılan Bakan Kacır, Türkiye’nin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler, yeni altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Sakarya’nın sanayileşmede kat ettiği aşamanın ispatı niteliğindeki toplam yatırım tutarı 1,2 milyar liraya ulaşan 5 üretim tesisinin ve OSB itfaiye merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kacır şunları söyledi:

PARLAYAN YILDIZ: Türkiye; son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa ettiğimiz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle, küresel ekonominin parlayan yıldızı olarak ön plana çıkıyor.

GERÇEĞİN YANSIMASI: Son dönemde üretimde, istihdamda, ihracatta gördüğümüz tablo, bu gerçeğin bir yansıması şeklinde. Gayri safi yurtiçi hasılamız 14 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyerek Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 1 trilyon dolar barajını aştı. İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon kişiyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık.

GELİŞMİŞ SANAYİ ALANLARI: Sanayicilerimize altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunuyoruz. Son 22 yılda; 70 ilde 159 organize sanayi bölgesi projeleri (OSB) için 58 milyar lira, 61 ilde 139 modern sanayi siteleri projeleri için ise yaklaşık 25 milyar lira kaynak kullandırdık. Tahsis ettiğimiz kaynaklarla müteşebbislerimiz için altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış, ulaşım imkânları gelişmiş sanayi alanları oluşturduk.

BÜYÜMENİN ANAHTARI: Nitelikli insan kaynağımızı güçlendirecek, üretim altyapılarımızı yeşil ve dijital dönüşüme uygun hâle getirecek projelere imza attık. Yıllar içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm bu projeler ve mevzuat düzenlemeleriyle OSB’lerimiz ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyümemizin anahtarı hâline geldi.

SANAYİ ŞEHRİ: Yürüttüğümüz planlı sanayileşme hamlesiyle Anadolu’nun dört bir yanında yeni üretim üsleri kurduk. 2002 yılında 3 organize sanayi bölgesine sahip Sakarya’ya 1 milyar lira yatırımla 6 yeni OSB ve 2 endüstri bölgesi kazandırdık. Böylece Sakarya bir sanayi şehri kimliğine kavuştu ve mevcut istihdama ek olarak 26 binden fazla nitelikli insanımız iş sahibi oldu.

EKMEK KAPISI: Bugün 1,2 milyar lirayı aşan yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve OSB itfaiye merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ağaçtan metale, otomotivden zirai ürünlere geniş bir yelpazede faaliyet yürüten ve yatırım teşviklerimizle hayata geçen bu üretim tesisleri şimdiden vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. İnşallah tam kapasite üretime geçtiklerinde 400 vatandaşımız daha bu tesislerde istihdam edilecek.

SANAYİCİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU: Sakarya’mıza 24 Ar-Ge merkezi ve 5 tasarım merkezi Sanayicilerimizin katma değerli Ar-Ge ve yenilik odaklı projelerine 8,7 milyar lira destek sağladık. Gerçekleştirdiğiniz bu yatırımlarda, teşviklerimizle nasıl yanınızda olduysak, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirecek her adımınızda Ar-Ge teşviklerimizle yanınızda yer alacağız.

İDEAL ADRES: “Millî Teknoloji Hamlesi”ne yeni başarı hikâyeleri eklerken Sakarya; güçlü lojistik bağlantıları, planlı sanayi alanları ve insan kaynağıyla yeni nitelikli yatırımlar için ideal adres.