Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 48 derslikli yeni İmam Hatip Lisesini eğitim öğretim dönemine yetiştireceklerini belirtti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı.

Programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, SİMDER Başkanı Yahya Bakır, Okul Müdürü Ekrem Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve aileler yer aldı. Mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden, başarı dileklerini ileten Başkan Yüce, okul öğretmenlerini de emekleri dolayısıyla kutladı. Yüce, 48 derslikli İmam Hatip Lisesi’ni de yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceklerini açıkladı.

Mezun olan öğrencilerin belge ve hediyelerini takdim eden Başkan Ekrem Yüce, “Ne mutlu bize ki böyle güzel bir organizasyonda kardeşlerimizle birlikteyiz. Hepimizin bildiği gibi bilinçli toplumun devamlılığı için eğitim kaçınılmazdır. Dinimizin bizlere ilk emri “ikra”dır. Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Dinimizde her fırsatta eğitime önem verilmesi gerektiği bildiriliyor. Allah’ın buyurduğu bu yolda dosdoğru ilerlemeli, bilgimizi, görgümüzü, edep ve ahlakımızı Kur’an üzere belirlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

BAŞARI ORANLARI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Başkan Yüce, “İmam Hatip Liselerimiz; öğrencilerimizin kendisi ve yaşadığı toplum için bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, inançlı gençler yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir. İmam Hatip Liselerimizdeki öğrencilerimiz diğer eğitim kurumlarımız gibi hem akademik dersleri eksizsiz alıyor hem de manevi değerlerini uygulamalı olarak öğreniyorlar. Üniversite sınavlarındaki başarı oranlarına baktığımızda da bunu çok net görebiliriz. Başarı sıralamasında ilk 100’e giren İmam Hatip Mezunu öğrencilerimizin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bende bir İmam Hatip mezunu olarak bu okullardan mezun olmakla her zaman gurur duyuyorum” diye konuştu.

Başkan Yüce, işçiliklere de hızla başladıklarını belirterek, "48 derslikli yeni İmam Hatip Lisemizi inşallah eğitim öğretim dönemine yetiştirecek, öğrencilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.