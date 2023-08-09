Sakarya ile Varbitsa arasında Kardeş Şehir Protokolü Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen törenle imzalandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Bulgaristan’ın Şumlu iline bağlı Varbitsa Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Bu yılın ocak ayı meclis toplantısında Varbitsa Belediyesi ile kardeş şehir protokolü yapılması için meclis onayı alınmıştı. Meclis onayından sonra Varbitsa’dan gelen heyet Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde hayata geçirdiği projeleri ziyaret ederek yerinde inceledi.

Düzenlenen protokol törenine Varbitsa Belediye Başkanı Merdin Bayram, Meclis Başkanı Kadir Hasan, Varbitsa Genel Sekreteri KiymetUzunova, Belediye Başkanı Yardımcısı Aysel Rıfat, Sakarya Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Damızlık Birliği Başkanı Hakan Candemir, büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.

Varbitsa Belediye Başkanı Merdin Bayram, “Öncelikle başkanıma ve meclisinize bizim için böyle önemli bir kararı aldığı için gönülden teşekkür ederim. Sakarya’nın nüfusu 1 milyondan fazla biz ise 15 bin nüfusa sahibiz. Karadeniz’e çok yakın olan tarım ve orman bölgesinde bir ilçeyiz. 200 dönüm ormanımız 500 dönüm tarlamız var. Bu konuda ortak projeler üretmek ve yürütmek, tarım konusunda meyve sebze konusunda işbirliği yapmak için bu protokole imza atıyoruz. Her iki şehir için hayırlı olsun” dedi.

KARDEŞ ŞEHİRLER SAYESİNDE UZAKLAR YAKIN OLUYOR

Tüm misafirleri Sakarya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birlikten kuvvet doğacağını belirtti.

Başkan Yüce, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla yerel yönetim çalışanlarının eğitimi ve uzmanlıklarının arttırılması alanlarında iş birliği yapılacağını belirterek, "Aynı hassasiyetle çalışmalarımızı Varbitsa Belediyemiz ile birlikte “Kardeş Kent” olarak gerçekleştireceğiz.Bu ortak çalışmalar, günümüz dünyanın gelişmiş şehirleri olma yolunda bizlerin daha ivedi hareket etmesini sağlayacak ve enerjimizi doğru şekilde, doğru yöne kullanmamıza vesile olacaktır.Varbitsa Belediyesi ile kuracağımız ilişkilerin güzel neticeler ortaya çıkaracağını temenni ederek protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.