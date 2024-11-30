Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Pamukova 8. Olağan İlçe Kongresi’nde partililerle buluştu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Pamukova 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Kongreye ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, Kocaeli Milletvekili ve İl Seçim Koordinasyon Başkanı Mehmet Ali Okur, önceki dönem Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, AK Parti MKYK Üyesi Sibel Betül Birer, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, partililer ve basın mensupları katıldı.

Kongrede konuşan Başkan Yusuf Alemdar, “Teşkilatlarımız her zaman karşılıksız ve menfaatsiz çalışan dava erleridir. Bizler bu davaya hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın gücü ve çalışma azmini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde değişen, gelişen ve büyüyen Sakarya’mızın 16 ilçesi ve 672 mahallesine hizmet etmeye, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap üretmeye gayret ediyoruz. Kimseyi ayrıştırmıyor, tüm vatandaşlarımıza kalbimizi, gönlümüzü açıyoruz. Tüm dava arkadaşlarımla insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Tarihi sorumluluğumuz var

AK Parti MKYK Üyesi Sibel Betül Birer, “Bugün bizleri burada toplayan irade, Pamukova’ya daha iyi hizmet edebilecek iradedir. Biz her alanda dayanışma ve azim içerisinde, milletimize hizmet aşkıyla çalışmaya devam ettik. AK Parti kadroları rehavete kapılmadan dava şuuruyla çalışmayı en iyi bilen kadrolardır. Bizlerin tarihi sorumluluğu olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Milletimizin verdiği her nişanı gururla taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. İnşallah partimizin gücü ve dayanışmasını artırarak milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.