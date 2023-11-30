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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kan bağışı konusuna teşvik etmek ve kan sorununun ortadan kaldırılmasına destek amaçlı kurduğu Kızılay Kan Alım Merkezi açıldı. Açılışı yapan Başkan Ekrem Yüce, tüm Sakarya’yı bu konuda duyarlı olmaya davet etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kızılay Kan Alma Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Demokrasi Meydanı’nda faaliyete geçen merkezin açılışına ayrıca Türk Kızılay Genel Başkan YardımcısıYusuf Ramazan Saygılı, Sakarya Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç, Kızılay yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Sakarya’da kan sorununun çözümüne destek olmak ve kan bağışı bilincini geliştirmek için açılan merkezde kan alımlarına başlandı.

Tam donanımlı şekilde inşa edilerek Kızılay’a teslim edilen merkezde onlarca kişinin hayatına vesile olacak hummalı bir çalışma başlatıldı. Açılışı bizzat yapan Başkan Yüce, Kızılay’ın gönüllü bir kahramanlık hikayesi olduğuna dikkat çekti. Yüce, bu kurumun savaş ve afet durumlarında bir yuva olduğunu belirterek Sakaryalılara, “Duyarlı olalım, bir damla kan hayat kurtarır” çağrısı yaptı.

"BİR DAMLA KAN HAYAT KURTARIR”

Tüm Sakarya’ya kan bağışı çağrısı yapanYüce, “Malumunuz kan bağışı, en özverili yardımlardan biridir. Merkezimiz büyük hayırlara vesile olacak. Çağrımızı yapalım, tüm Sakarya’yı buraya kan vermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki, yeri gelir bir damla kan hayat kurtarır. 1868’den bugüne kadar insanlığın zor zamanlarında yanında olan Kızılay’a, vermiş oldukları emekleri için herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu merkez tüm hastalarımıza şifa olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ise,“İyiliğin amiral gemisi bugün gönüllerde kandil yakma adına Sakarya’ya demir attı. İçinde doğup büyüdüğümüz medeniyetin ana rahminde kardeşlik, birlik ve beraberlik vardır. Buna vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyoruz” dedi. Sakarya Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç’ta şunları söyledi: “Şehrin kalbinekırmızı bir gerdanlık olarak Kızılay’ımızın kan evi yakıştı. Kurumumuz adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. ‘Kızılay sizsiniz, sensiz olmaz’ sloganıTürkiye’yi aştı sonra. Dünyanın her yerinde bize ihtiyacı olan insanların yardımına koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.