Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8-9 Temmuz tarihlerinde şehirde etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya için yapılan kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 8-9 Temmuz tarihlerinde şehrimizde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Metrekareye 50-100 kilogram ve üzeri yağış düşeceği tahmin edilen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olacaktır. Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Olumsuz durumlarda ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinde iletişime geçilebilir” denildi.