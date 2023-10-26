Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya yine dev bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde alınan ‘Bike Fest’ 27-29 Ekim tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenecek. UCI MTB Eliminator Continental Series ve UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yarışlarının gerçekleştirileceği bisiklet şöleninde Cumhuriyet’in 100. Yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bike Fest rüzgârı esecek.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Dünya Sakarya’nın adını100 yıllık heyecanın yaşandığı,Cumhuriyet’imizin 1 asırlık gururunu yaşarken Bike Fest organizasyonuyla duyacak. Biz hazırız. Tüm Sakarya’yı vadiye bekliyoruz” diyerek tüm sporseverleri davet etti.

BİSİKLETİN MERKEZİ SAKARYA

Bike Fest ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Bisiklet sporunda gerçekleştirdiğimiz birçok uluslararası organizasyonu en ince ayrıntısına kadar hassasiyetle yöneterekdünyada bisikletin merkez kenti olduk. Bu nedenle şehrimiz 27-29 Ekim’de 2 önemli bisiklet yarışı şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Tam bir bisiklet şölenine sahne olacak ve 3 gün sürecek Bike Fest kapsamında UCI MTBEliminatorContinental Series ve UEC MTB Eliminator AvrupaŞampiyonası Sakarya’da koşulacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ınonayıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştireceğimiz Bike Fest’e tüm Sakaryalı sporseverleri bekliyoruz. Dünya Sakarya’nın adını bir kez daha duyacak, biz hazırız. Tüm Sakarya’yı vadiye bekliyoruz” diye konuştu.

Sakarya’da Cumhuriyet’imizin 100. yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sporseverlerin ve tüm vatandaşların kalbi fırtına gibi bir bisikletyarışı heyecanıyla atacak.

3 gün sürecek dev organizasyonun ilk günü olan 27 Ekim’de UCI MTB Eliminator Continental Series yarışları yapılacak.

Kadınlar ve erkenler olmak üzere 2 ayrıkategoride gerçekleştirilecek yarışların ardından aynı akşam saat 20.00’da AyçiçeğiBisiklet Vadisi’nde açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin 100. Yıldönümü olan 29 Ekim Pazar günü, yani yarışın son günüise dev yarışa sahne olacak. Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) MTB Eliminator AvrupaŞampiyonası yarışlarıyla son bulacak Bike Fest ile hafta sonu heyecan dolu geçecek.