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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, seçim çalışmaları kapsamında Artuklu İlçesi’nde esnaf ziyaretinde bulunduğu esnada topallayarak yanına gelen kediyi veterinere götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin,seçim çalışmaları kapsamında Mardin Artuklu İlçesi’nde esnaf ziyaretinde bulunduğu esnada yanına gelen kedinin topalladığını ve yemek bulmakta zorluk çektiğini fark edince veterinere götürdü.

Veteriner hekim Muharrem Çakar tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen kedinin sağ bacağında ezilmeye bağlı liflerinde sıkıntı olduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde ilaç tedavisine başlatılan kedi, ardından gözetim altında tutulmak üzere özel odaya alındı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, “Yanımıza kadar topallayarak gelen kediyi sahiplenerek tedavi altında tutulmasını sağladık. Kadirşinas esnafımızda hemen bir kedi çantası getirerek kedinin daha sağlıklı bir ortamda taşınmasını sağladı. O esnada her halinden aç oluğu belli olan kedimize mama takviyesinde de bulunarak tedavisini devam ettirdik. Veteriner hekim durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içerisinde eski sağlığına kavuşacağını söyleyince de rahat bir nefes aldık.”dedi

Veteriner Muharrem Çakar ise, Yapılan tüm bu tedavilerin ardından kedimiz birkaç gün içerisinde normal yaşam alanına devam edebileceğini söyledi.