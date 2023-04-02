Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği sosyal bilimler alanında Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kazananları 10 Nisan, Pazartesi günü çevrimiçi düzenlenecek törenle açıklanacak.İSTANBUL (İGFA) - Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri bu yıl 10 Nisan'da açıklanacak.



Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2023 yılı konusu “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik” olarak belirlendi.

Ödül programı, Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine bu yıl 18’inci kez düzenleniyor.

18 yıldır düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri; “Türk ve İslam Sanatı, Türkiye’nin tarihi, ekonomisi, sosyolojisi” konularında her yıl farklı bir başlık altında yapılan özgün çalışmaları değerlendirmeye alıyor. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve İstanbul Politikalar Merkezi liderliğinde yürütülen ödül programına şimdiye kadar dünyanın 35 ülkesinden 500’den fazla başvuru oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 18.00’de başlayacak Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni’ni Sabancı Üniversitesi töreni sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlayacak.