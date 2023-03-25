Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde sakız ambalajı içine saklanan uyuşturucu madde polisin gözünden kaçmadı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Millet Bahçesi ve çevresinde yapılan devriye çalışmaları çerçevesinde durdurulan M.Ö. (25) isimli şüphelinin yapılan üst aramasında sakız ambalajına gizlenmiş 12 parça narkotik madde ele geçirildi.

Üzerinden metamfetamin olarak bilinen narkotik madde ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirilen şüpheli M.Ö. hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.