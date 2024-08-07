Sakarya sokaklarında artık motosikletliler için özel park alanları olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin merkezinde ulaşımda kolaylık olması adına yepyeni bir uygulama olan "motosiklet park alanı" çalışması için gece mesaisi yaptı ve ilk örneği Kavaklar Caddesi'nde oluşturuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatma ve ulaşımda güvenliği, konforu artırmak için her gün yeni uygulamalar üretiyor ve örnek çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir motosiklet kullanımının artması nedeniyle oluşan park sorununu ortadan kaldırmak için park çalışması başlattı.

Motosikletlerin bu park alanlarında zarar görmesi ve güvenli şekilde bulunamaması üzerine hazırlanan bu çalışanın ilk örneği Adapazarı Atatürk Bulvarı'nın devamında Kavaklar Caddesi'nde gerçekleştirildi.

MOTOSİKLETLERE ÖZEL PARK ALANLARI

Sarı çizgiler ve dubalardan oluşan motosiklet park alanlarını büyük bir itinayla hazırlayan ekiplerin uygulama yapacağı diğer noktalar Kudüs Caddesi, Gar Meydanı, Kavaklar Caddesi Soğanpazarı Caddesi, Bankalar Caddesi Orhan Cami, Saraybosna Caddesi, Çark Caddesi, Aziz Duran Parkı Öğretmenevi önü, Atatürk Bulvarı bölgeleri olacak.

Dubalarla kapatılan bu alanlara otomobiller park edemeyecek ve Sakarya'da yaşayan motosiklet kullanıcıları artık sokaklarda çok daha rahat park yapabilecek.

UYGULAMAYI GENİŞLETECEĞİZ

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sakarya'da yaşayan tüm sürücülerimizi düşünüyor ve her gün yeni, örnek uygulamalar geliştirmeye gayret ediyoruz. Son olarak sokaklarda yer alan park alanlarında motosiklet sürücülerin sorun yaşamaması ve daha rahat park yapabilmesi adına 'motosiklet park alanı' uygulamamızı tamamladık. Bu çalışmanın ilk örneği yapıldı ve yakında Sakarya'nın muhtelif noktalarında göreceğiz. Uygulama alanını her gün genişleteceğiz" denildi.