Nevşehir Belediyesi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konferansın konuğu Saliha Erdim oldu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen program, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Verdiği seminerler, kaleme aldığı yazılar ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok dikkat çeken yazarlarından biri olan Aile Danışmanı ve Davranış Bilimleri Uzmanı Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldığı programa Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta Erdim, aile, ailenin kişisel ve toplumsal önemi konularında görüşlerini ve kendi yaşamından kesitleri Nevşehirlilerle paylaştı. Erdim, aile içi iletişimin şifrelerini Nevşehirlilerle paylaşarak, huzurlu bir aile ortamı hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Her zaman ‘toplumun temeli aile’ deriz. Buna bir de ailenin temelinin kadın ve anne olduğunu eklemek lazım. Anneler mutlu olduğu zaman, iyi eğitimli olduğu zaman aile sağlam olur ve aile sağlam olunca da toplum sağlam olur. “ dedi.