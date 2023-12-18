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Kurtuluş Savaşı’nda şanlı Türk Ordusu İzmir’e ilerlerken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6-7 Eylül 1922 tarihlerinde kaldığı ev olan ve Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde yer alan tarihi yapının Atatürk Evi ziyaretçi merkezi haline getirilmesi için adımlar bir bir atılmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli Belediyesi işbirliğiyle restorasyon çalışmalarını yürüttüğü ve geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarının tamamlandığı tarihi yapının iç teşrifatı için çalışma başlatıldı.

Konu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Meclis üyelerine tarihi yapı hakkında bilgiler veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Atatürk Evi’nin restorasyonunun ardından iç tefrişat noktasında çalışma yapılacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da, çalışmaların son durumu noktasında şu bilgileri paylaştı: “Müzemizin restorasyonu tamamlandı. İç mekanla alakalı şu anda bir proje ihalesi hazırlığı yapıyoruz. Müzenin iç mekan tasarımları gerçekleştikten sonra da uygulama ihalesini yapacağız. Müzenin konsepti üzerinde çalışmalarımız tamamlandı. Tarihçilerimizle de görüşmeler yapıldı. Hem binanın kullanılış şekli ve büyük önderimizin kalmasıyla ilgili gerekli belgeler toplandı. Bununla birlikte ziyaretçi merkezi içinde müze konsepti çalışmamız sürüyor.”

Açıklamaların ardından tarihi yapının iç tefrişatının yapılmasıyla ilgili gerekli işbirliği protokolünün imzalanması noktasında belediye başkanlarına yetki verilmesi teklifi, oybirliğiyle kabul edildi.