Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu ile Salihli Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokole göre oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu, daha nitelikli eğitim için çalışmalar yapacak.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile İMKB Meslek Yüksek Okulu’nda 5 yıl önce uygulamaya başlanan ve başarılı sonuçlar alınan eğitimde işbirliği modeli, bundan sonra yüksek öğretime de yaygınlaştırılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu ile Salihli Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirilen protokol, ileriye yönelik umut vaat ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Rana Kibar’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay ve Prof. Dr. Ahmet Çetin de katıldı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli MYO Müdürü Doç. Dr. Tanju Kahraman ile protokole imza attı.

İmza töreninde bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Akhisar TSO Başkanı Sami Karaoğlan, Soma TSO Başkanı Cem Doğan ve Alaşehir TSO Başkanı Mesut Seyhan da kendi bölgelerinde bulunan yüksekokulları ile protokoller yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan “Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü”, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite- sektör iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Protokol, eğitim içeriklerinin hazırlanmasından, atölye ve laboratuarların geliştirilmesi, staj, uygulamalı eğitim ve istihdam olanaklarına kadar geniş bir içeriği kapsıyor. Türkiye genelinde 103 üniversite bünyesinde bulunan 388 meslek yüksekokulu, 367 TOBB üyesi Oda ve Borsa ile eşleştirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile oluşturulan altı kişiden oluşan Protokol Yürütme Kurulu’nda TSO Başkanı İbrahim Yüksel’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Doğan ve Hasan Kınık ile temsil edilecek.