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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yılın son meclis toplantısında ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, asgari ücretlinin vergi yükü olarak işverene maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. 9 milyon 190 bin TL olan Oda’nın bütçesi 2024 yılı için 18 milyon 22 bin TL olarak belirlendi.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yılın son meclis toplantısında 2023 yılının iş dünyası açısından değerlendirmesi yapıldı.

Meclis üyelerinin yanı sıra Meslek Komiteleri, Kadın Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Kurulu ve Disiplin Kuruluüyelerinin de katıldığı genişletilmiş Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel kapsamlı bir ekonomik değerlendirme konuşması yaptı.

Ülkemizin en önemli sorununun yüksek enflasyon olduğunu ve bu sorunla bilimsel yöntemlerle mücadele edilerek bir an önce düşürülmesi gerektiğini belirten Yüksel, iş dünyası olarak sorunları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Ülke olarak başlatmış olduğumuz istihdam seferberliğine rağmen, halen 2 milyon 961 bin kayıtlı işsiz olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı yüzde 8,20 olarak açıklandı ama genç işsizlik oranı yüzde 20,10 olarak seyrediyor. Bu kadar işsiz gencimiz olmasına rağmen, sanayi ve hizmet sektörlerinin kalifiye eleman bulamamaktan yana sorunları artarak devam ediyor.

Kredi faiz oranları sürekli yükseliyor. Finansmana ulaşmakta zorluklar yaşıyoruz. Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki erimesi ne yazık ki devam ediyor. İşletmelerde kullanılan elektrik, doğalgaz, kömür ve petrol gibi enerji kalemlerinde yıllık artış oranları da yüzde 100’leri aştı. Girdi fiyatlarındaki artışların yanı sıra istihdamın işveren üzerindeki yükü de sürekli artıyor. Asgari ücretin işverene vergi yükü olarak maliyeti yüzde 38 civarındadır. İş dünyası olarak istihdam üzerindeki vergi yüklerinin düşürülmesini bekliyoruz.”

Salihli, Kula ve Selendi genelinde Oda’ya bu yıl yeni kayıt yaptıran 250’yi aşkın üye ile birlikte toplam üye sayısının 2 bin 952’ye yükseldiğini vurgulayan Yüksel, ihracatta da olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, “2021 yılında 266 milyon Dolar olan Salihli’nin ihracatı 2022 yılında yüzde 60 oranındaki artışla 430 milyon Dolara ulaştı. İthalatımız da 25 milyon Dolar oldu. Türkiye’nin aksine ihracat ve ithalat dengesi pozitif yönde artı verdi. Önümüzdeki yıllarda ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz.” dedi.

Bölge genelindeki sorunlar hakkında da Meclis’e bilgi veren Yüksel, bu yıl yaşanan iklim değişikliği ve hastalıklar nedeniyle üzüm üretiminde yüzde 60, zeytin üretiminde de yüzde 50 oranında ürün kaybı yaşandığına dikkat çekti.

Aralık ayı Meclis toplantısında Salihli TSO’nun 2024 taslak bütçesi 18 milyon 22 bin TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

Yüksel, 2024 yılının ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.