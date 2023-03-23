Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerine, Yaşlılar Haftası nedeniyle Salihli gezisi düzenlendi. Sart harabeleri, Müdire Hanım Kent Müzesi ve Kurşunlu Şelalesi’ni gezen huzurevi sakinleri, keyifli bir gün geçirdi.MANİSA (İGFA) - 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerine Salihli gezisi düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinin de yer aldığı gezide huzurevi sakinleri ilk olarak Salihli Sart Harabelerini gezdi.

Sart Harabeleri hakkında bilgiler alan huzurevi sakinleri sonrasında Salihli Belediyesi Müdire Hanım Kent Müzesi’ni ziyaret ettiler. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer’in de eşlik ettiği huzurevi sakinleri, daha sonra Kurşunlu Şelalesi’ni de gezdiler.

Salihli gezilerini Gümüşçay restoranda yenilen yemeğin ardından tamamlayan huzurevi sakinleri, kendilerine Salihli gezisi fırsatını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile kendilerini konuk eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ettiler. Salihli’nin kültür, sağlık ve doğa turizmi açısından güzelliklerini görme fırsatı bulan huzurevi sakinleri, keyifli bir gün geçirdi.