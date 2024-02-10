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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor” projesi kapsamında Salihli’de itfaiyecilik mesleğini anlattı. Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler verilen bilgileri merakla dinlerken, anlatımın sonunda İnal, gelen soruları yanıtladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve İtfaiye Eğitmeni Mehmet Ateş, Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor projesi kapsamında öğrencilere, itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler veren Daire Başkanı İnal ve Eğitmen Ateş, mesleğin hem güzel hem de zorlu yanlarını öğrencilere aktardı.

Öğrencilerin meslek tercihlerinde bilinçli olmaları amacıyla bu tanıtım günlerini gerçekleştirdiklerini belirten İnal, hayat kurtarmanın ve insanların hayatlarına dokunmanın verdiği duyguyu öğrencilere aktarmaya çalıştı. Afet durumları, yangın, trafik kazası gibi olaylara müdahale ettiklerini, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını belirten İnal, insan eliyle yaşanan olumsuzlukların tedbirler ve dikkatle en aza indirgenebileceğini söyledi. İnal’ın verdiği mesleki bilgilerin ardından, Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi öğrencilerinden gelen sorular yanıtladı.