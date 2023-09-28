Salihli TSO'nun meclis toplantısına konuk olan komşu Demirci'nin iş dünyası temsilcileri, il olma yolunda desteklerini ifade ettiMANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın aylık meclis toplantısına konuk olan komşu ilçe Demirci’nin oda başkanları ve iş dünyasının temsilcileri Salihli’nin il olarak ilan edilmesi konusunda desteklerini sundu.

Salihli TSO’nun Ağustos ayı faaliyetlerinin değerlendirildiği meclis toplantısına konuk olan Demirci heyetinde TSO Meclis Başkanı İbrahim Akarsu, Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Kabak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Aksu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şeref Bilek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Zeki Demir, Madeni Eşya Ağaç İşleri Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Umut Demirkan, Terziler Odası Başkanı Melih Altınay, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Akay ile TSO’nun yönetim kurulu ve meclis üyeleri yer aldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Demirci heyetine yaptıkları ziyaret ve gönülden destek için teşekkür etti. Salihli’de binlerce Demircilinin yaşadığına dikkat çeken Yüksel, komşu ilçe ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Demirci TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Kabak, yaptığı konuşmada Demirci halkının gerek ticaret gerekse de sağlık hizmetleri için Salihli’ye çok sık geldiğini ve iki ilçe arasında sıkı bağlar olduğunu vurguladı. Kabak, Salihli’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirttiği konuşmasında, il olma konusunda desteklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Salihli TSO heyetinin Demirci ziyaretinde, 100. yılında 100 il projesi konusunda değerlendirmeler yapmış ve Demirci TSO olarak destek vereceğimizi belirtmiştik. Odamızın Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri olarak bugün yine aynı düşünceleri taşıyoruz. Salihli'de yaşayan hemen hemen bir mahalle büyüklüğündeki Demircili hemşehrilerimiz ile ortak değerlerimiz çerçevesinde sizlerle birlikte çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağız. Kalbimizin sizlerle birlikte attığını bilmenizi isteriz.”

Kabak, Demirci Organize Sanayi Bölgesi’nde altı ay içinde arsa tahsislerine başlayacaklarını bildirdiği konuşmasında, Demirci Ahi Evran MTAL ile Salihli Borsa İstanbul MTAL’nin kardeş okul ilan edilmesini de talep etti.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya da yaptığı konuşmada komşu ilçe olarak Salihli’ye sonuna kadar destek olduklarını belirtti.

Demirci heyeti, toplantı sonunda Salihli TSO’ya, ünü ülke sınırlarını aşan ve güçlü bir marka haline gelen Demirci halısından nadide bir parçayı hediye etti. Salihli ve Demirci iş çevrelerinin temsilcileri Salihli TSO önünde bir hatıra fotoğrafı çektirdi.